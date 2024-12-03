تعرف على الأمراض الفيروسية التى تصيب الدواجن

كتبت أسماء نصار

الدواجن من أهم المصادر الغذائية في العالم، حيث تعتبر مصدراً مهماً للبروتين والفيتامينات والمعادن، وتشكل جزءاً أساسياً من نظام الغذاء العالمي وقد تتعرض للعديد من الأمراض والأوبئة التي يمكن أن تؤثر على صحة الإنسان والحيوان على حد سواء.

ومن أجل ضمان السلامة والحد من انتشار الأمراض الحيوانية، تلعب هيئة الخدمات البيطرية دوراً حيوياً في مجال الرصد والوقاية والمكافحة.

وفى التقرير التالى نتعرف على الأمراض الفيروسية التي قد تصيب الدواجن:

1- إنفلونزا الطيور: هذه الأمراض الفيروسية تسببها سلالات مختلفة من فيروس إنفلونزا الطيور، وتنتشر بسرعة في الدواجن وتسبب حدوث وفيات كبيرة. ويمكن أن تنتقل الإنفلونزا الطيور إلى الإنسان أيضاً، مما يجعلها خطراً على الصحة العامة.

2- نيوكاسل: مرض فيروسي يؤثر على الجهاز التنفسي للدواجن ويسبب حدوث وفيات كبيرة. ويمكن أن ينتقل المرض إلى الإنسان أيضاً.

3- حصول الدواجن على التحصينات المختلفة للوقاية من الأمراض عامة، لأن التحصين هو عملية إعطاء اللقاحات المناسبة للدواجن لحمايتها من الأمراض الفيروسية والبكتيرية المختلفة التي قد تؤثر على صحتها وتؤدي إلى خسائر كبيرة في الإنتاجية والربحية.