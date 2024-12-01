محافظ الجيزة يتفقد شبكة الطرق والمحاور بمركز ومدينة كرداسة

كتبت - مرام محمد

أجرى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، صباح اليوم، جولة تفقدية بمركز ومدينة كرداسة، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها.

شملت جولة محافظ الجيزة، تفقد شبكة الطرق والمحاور المرورية، التي ضمت "محور المهندس شريف إسماعيل، المحور العمودي، محور صفط اللبن، ترعة عبد العال، محور المريوطية، باعتبارها شريان التنمية التي ساهمت في تسهيل حركة المواطنين.

ووجه محافظ الجيزة، خلال تفقده محور المريوطية نطاق مدينة كرداسة، والذي من المقرر أن يشهد أعمال تطوير ورصف خلال المرحلة المقبلة ببحث ودراسة إمكانية إدراج تدبيش جانبي الترعة بطول 300م بالتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية، وذلك في إطار خطة الدولة بتعظيم الاستفادة من المجاري المائية وبالتزامن مع مخطط تطوير محور المريوطية بما يسهم في حماية جسور الترع وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



أثناء الجولة

وعاين المحافظ، مشروع استكمال المرحلة الثالثة من تغطية وتطوير ترعة المريوطية بمنطقة كوبري الصحابة ومنزل الطريق الدائري، والتي تعد آخر قطاعات العمل بمشروع رفع كفاءة وتطوير ترعة المريوطية، وذلك استكمالًا لمخطط تأهيل وتطوير كورنيش المريوطية.

وتفقد المهندس عادل النجار، انتظام العمل بمحطة المناولة الوسيطة للمخلفات بكرداسة والتي تستوعب حوالي 2500 طن مخلفات يوميًا وتعد نقطة تجميع وسيطة لحين نقل المخلفات الموجودة بها، إلى موقع التخلص النهائي بمقلب شبرامنت.

ووجه محافظ الجيزة، هيئة النظافة بسرعة نقل المخلفات الموجودة بها أول بأول إلى المقلب العمومية بشبرامنت للتخلص منها بشكل صحي وآمن.