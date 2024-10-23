اليوم العالمى للروماتيزم.. اعرف أنواعه وأعراضه عند كبار السن

كتبت فاطمة خليل

يحتفل العالم في 23 أكتوبر من كل عام باليوم العالمى للروماتيزم، وتؤثر الأمراض الروماتيزمية على مفاصلك وأوتارك وأربطة وعظامك وعضلاتك وهي تشمل العديد من أنواع التهاب المفاصل، وهو مصطلح يستخدم للحالات التي تؤثر على مفاصلك، وفي بعض الأحيان، يطلق عليها أمراض الجهاز العضلي الهيكلي، في هذا التقرير نتعرف على أنواع الأمراض الروماتيزمية وأعراضها عند كبار السن.

أنواع أمراض الروماتيزم

وبحسب موقع مركز الوقاية من الأمراض الأمريكي CDC تشمل الأمراض الروماتيزمية الأكثر شيوعًا التهاب المفاصل العظمي، وهو الشكل الأكثر شيوعًا لالتهاب المفاصل، والتهاب المفاصل الروماتويدي.

التهاب المفاصل الروماتويدي هو حالة يهاجم فيها الجهاز المناعي الخلايا السليمة ويمكن أن يسبب التهابًا وتورمًا وألمًا في عدة مفاصل في وقت واحد، وتشمل الأمراض الروماتيزمية الشائعة الأخرى ما يلي:

- الفيبروميالجيا: اضطراب روماتيزمي يؤثر على 4 ملايين شخص ويسبب آلامًا في جميع أنحاء الجسم (يُشار إليه أيضًا باسم الألم المنتشر)، ومشاكل في النوم، والتعب، والاضطراب العاطفي والعقلي في كثير من الأحيان.

- النقرس: أحد أشكال التهاب المفاصل حيث تتراكم بلورات اليورات في المفصل، وعادةً ما يكون المفصل الكبير في إصبع القدم الكبير.

- مرض الذئبة: مرض مناعي ذاتي مزمن يحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي في الجسم الأنسجة والأعضاء، ما يؤدي إلى تلف أي جزء من الجسم.

أعراض الإصابة بالروماتيزم عند كبار السن

الأعراض الشائعة لأمراض الروماتيزم

بحسب موقع "webmd" تتضمن بعض الأعراض الشائعة لأمراض الروماتيزم ما يلي:

-ألم المفاصل

-الالتهاب، أو التورم، والاحمرار، والدفء في المفصل أو المنطقة المصابة

-تيبس المفاصل وحركة محدودة في المفصل وخاصة عند الخروج من السرير في الصباح

-تشعر المفاصل بتحسن بعد النشاط الخفيف، ولكنها تزداد سوءًا بعد التمارين الشاقة

-تشعر المفاصل بسوء أثناء الطقس العاصف أو الرطب

الشعور بالتعب بشكل متكرر

قالت الدكتورة داليا عبد المحسن، رئيس أقسام الباطنة العامة بكلية طب جامعة عين شمس وأستاذ الروماتيزم، إن الأمراض الروماتيزمية ليست مجرد عظام ومفاصل بل تؤثر على كل أعضاء الجسم ومن بينها الجهاز الهضمى والرئة والجلد والعين والمفاصل والقلب.

وأوضح، في تصريح لـ "اليوم السابع"، أن مريض الجهاز الهضمى قد يصاب بالتهاب المفاصل والعكس، مضيفة أن مرضى الالتهابات المناعية في القولون معرضون لمرض الروماتيزم والعكس مرضى التيبس المناعى في المفاصل عرضة لمشاكل الجهاز الهضمى.

وأشارت إلى أن الروماتيزم من الأمراض التي لا يمكن الوقاية منها لعدم وجود سبب محدد لها، حيث إن الروماتيزم من الأمراض المناعية التى تنتج عن عوامل عديدة منها العوامل الوراثية والجينية.

وأوضحت أن التشخيص المبكر للأمراض خاصة الأمراض المناعية مثل الروماتيزم أول خطوة للعلاج، مضيفة أن مريض الروماتيزم يحتاج لفريق طبي به أكثر من تخصص لعلاجه لأن هذا المرض يؤثر على كل الجسم بكل أجهزته.

وأكدت أن علاج الأمراض المناعية تطور بشكل كبير، خاصة العلاج البيولوجي الذى له دور مهم في علاج هذه الأمراض، مضيفة أن الدولة توفر علاجات على نفقتها لهؤلاء المرضى بتكلفة عالية جدًا في سبيل الرعاية الصحية للمرضى.