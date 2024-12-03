اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 06:02 م
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الجيزة تشن حملة لإزالة تعديات وإشغالات المحال والباعة الجائلين بالطالبية

الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 04:43 م
الجيزة تشن حملة لإزالة تعديات وإشغالات المحال والباعة الجائلين بالطالبية حملة لإزالة تعديات وإشغالات المحال والباعة الجائلين بالطالبية
كتبت - مرام محمد

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شنت محافظة الجيزة من خلال حى الهرم، حملة مكبرة لرفع كافة التعديات التابعة للباعة الجائلين والمحال التجارية والمطاعم والكافيهات من الطريق العام بمنطقة الطالبية فيصل وشارع فيصل الرئيسى وأسامة أبو عميرة وحسن محمد.

جاء ذلك انطلاقًا من تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز بسرعة الاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين وعدم السماح بوجود الإشغالات والتعديات للمحال والمنشآت التجارية على الطريق العام لتسهيل حركة سير المواطنين.

وأسفرت الحملات عن رفع 700 حالة إشغال للطريق شملت، كراسى واستاندات ووسائل لعرض المنتجات وعربات مأكولات، وقد تم مصادرتها مع تحقيق الانضباط بالشارع، إلى جانب إزالة التندات والبروز والإعلانات المخالفة والحواجز الحديدية، وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق.







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