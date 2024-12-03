«البحوث الإسلامية» يوجه القافلة السابعة لواعظات الأزهر للبحر الأحمر

كتب لؤى على

أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف اليوم الثلاثاء، القافلة الدعوية النسائية السابعة لـ واعظات الأزهر بمشاركة الوعاظ إلى محافظة البحر الأحمر والتي تستهدف تنفيذ برنامج توعوي ودعوي في مختلف مدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بتكثيف الجهود الدعوية والتوعوية لوعاظ وواعظات الأزهر بما يحقق رسالة المؤسسة ودورها المجتمعي.

القافلة التي انطلقت اليوم برئاسة د. إلهام شاهين الأمين العام المساعد لشئون الواعظات تنفذ برنامج دعوي وتوعوي شامل على مدار أسبوع عبر التواصل مع فئات جماهيرية متنوعة لمناقشة مجموعة من المفاهيم والقضايا الفكرية والمجتمعية التي تمثل أساسًا في حياة الناس وتحتاج إلى فهم منضبط وبعيد عن الإفراط أو التفريط.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محمد الجندي، إن القافلة التي وجهها المجمع اليوم لواعظات الأزهر وبمشاركة الوعاظ إلى محافظة البحر الأحمر تؤكد على الجهود التي تبذلها قطاعات الأزهر بقيادة فضيلة الإمام الأكبر لمواجهة التحديات المجتمعية والفكرية التي يعاني منها المجتمع المصري، مضيفًا أن المجمع حريص على التعاون الفعال مع مؤسسات الدولة المختلفة للمواجهة الحاسمة لتلك التحديات وإدراك حجم وأهمية المسئولية المشتركة التي تقع علينا جميعًا في النهوض والارتقاء بمصرنا الحبيبة.

وأضاف الأمين العام أن برنامج القافلة يركز على التواصل المباشر مع الجمهور وخاصة السيدات والفتيات لتلبية احتياجاتهن ودعم معارفهن حول القضايا التي تمس شأن الأسرة أولًا، ثم المجتمع في عمومه ثانيًا، مشيرًا إلى أن برنامج عمل القافلة يضمن التواجد في الجامعة والمدارس والمعاهد والمستشفيات والمصالح الحكومية إضافة للمساجد.

وأوضحت د. إلهام شاهين الأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات، أن هذه القافلة التي تستمر فعالياتها لمدة أسبوع هي الثانية لواعظات الأزهر إلى محافظة البحر الأحمر؛ حيث تأتي بعد ما حققته القافلة الأولى من نجاحات في التواصل الميداني مع الجمهور، وهو ما كان له بالغ الأثر في تحقيق دور الأزهر الشريف في مجال التوعية المجتمعية الفاعلة.