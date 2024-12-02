اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 ديسمبر 2024 11:29 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

الأزهر الشريف يهنئ دولة الإمارات باليوم الوطني الـ53

الإثنين، 02 ديسمبر 2024 10:04 ص
الأزهر الشريف يهنئ دولة الإمارات باليوم الوطني الـ53 فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتهنئة إلى  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربيَّة المتحدة، وإلى إخوانه حكام وشيوخ دولة الإمارات والشعب الإماراتي الأصيل؛ بمناسبة اليوم الوطني الـ53، تلك المناسبة التي تُخلِّد ذكرى تأسيس اتحاد الإمارات بروحٍ الوحدة والتضامن.

وأشاد الأزهر الشريف بما حقَّقته دولة الإمارات من إنجازات حضارية وتنموية رائدة لشعبها، وما تبذله من جهود عالمية في ترسيخ قيم التسامح والأخوة، وتعزيز السِّلم والتعايش بين الشعوب والثقافات، سائلًا المولى -عزَّ وجلَّ- الخير والازدهار لشعبها وللأمتين العربية والإسلامية.


 







اليوم الوطنى للامارات

شيخ الازهر

الازهر الشريف

محمد بن زايد



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة