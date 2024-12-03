«البحوث الإسلامية» يصدر عدد مجلة الأزهر مع ملف خاص عن اللغة العربية

كتب لؤى على

أصدر مجمع البحوث الإسلامية عدد شهر (جمادى الآخرة) لعام 1446هـ من مجلة الأزهر الشريف، التي تُتاح بشكل دوري مطلع كلِّ شهر عربي، متضمِّنًا ملفًّا خاصًّا عن اللُّغة العربية؛ بمناسبة الاحتفال بـ اليوم العالمي للُّغة العربية، الذي يوافق 18 من ديسمبر كل عام.

وقال الدكتور نظير عيَّاد، مفتي الجمهوريَّة ورئيس تحرير مجلة الأزهر، إنَّ ملف العدد الحالي يعكس رؤية الأزهر في دَعْم اللُّغة العربية، كونها أحد أعمدة التُّراث الإسلامي والثقافة العربية، مضيفًا أنَّ المجلة تسعى دائمًا إلى تعزيز مكانة اللُّغة العربية في وجدان القرَّاء؛ من خلال تقديم محتوًى فكري يعزِّز من ارتباط الأجيال الجديدة بلُغتها الأم، ويربطها بجذورها الحضاريَّة.

وأشار د. عيَّاد إلى أنَّ ملف العدد قد ضمَّ عددًا من المقالات المهمَّة؛ أبرزها: (اللُّغة العربية والصراع الحضاري) لفضيلة أ.د. محمد الضويني، و(مِن سَعة العربية وإعجاز القرآن الكريم) لفضيلة أ.د. سلامة داود، و(المقصد الأسنى من مدارسة عِلم البلاغة العربي) لفضيلة أ.د. محمود توفيق سعد.

مِن جانبه، أوضح الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أنَّ ملف العدد قد ركَّز على أهميَّة اللغة العربية بوصفها لُغةَ القرآن الكريم، ودَورها المحوري في الحفاظ على الهُويَّة الثقافية الإسلامية، مع تناول التحديات المعاصرة التي تواجهها وسُبُل التصدِّي لها، بالإضافة إلى تعزيز مكانتها عالميًّا، لافتًا إلى أنَّ الملف يبعث برسالة واضحة؛ هي أنَّ الأزهر الشريف كان ولا يزال حِصن اللُّغة العربية، وأنَّه سيظل الحامي الأول لها، والمنافح عنها، خصوصًا في ظلِّ محاولات تغريب الهُويَّة الثقافيَّة.

في السياق ذاته، أشار الدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثَّقافة الإسلاميَّة والمشرف على إصدار مجلة الأزهر، إلى أنَّ المجلة قد أصدرت مع عدد هذا الشهر كتابَين هديَّةً للقرَّاء؛ بعنوان: (مقوِّمات الإنسانيَّة في القرآن الكريم ج2) للدكتور أحمد إبراهيم مهنَّا، و(إضاءات أزهريَّة حول مثاليَّة اللُّغة العربية) بأقلام لفيف من كبار العلماء، وهما مِن تقديم: فضيلة أ.د. نظير عيَّاد، مفتي الجمهورية ورئيس تحرير مجلة الأزهر.

وتُباع مجلة الأزهر التي صدر العدد الأول منها في عام 1349هـ= 1930م، بخمسة جنيهات فقط، كما أنَّ باب الاشتراكات فيها مفتوحٌ مِن خلال التواصل مع الإدارة العامَّة لمجلة الأزهر بمجمع البحوث الإسلاميَّة في شارع الطيران بمدينة نصر، أو عبر التواصل مع قِسم الاشتراكات بمؤسَّسة الأهرام.