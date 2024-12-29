وزير العمل: صرف 1.6 مليون جنيه تعويضات وإعانات لـ12 عاملا غير منتظم بـ4 محافظات

كتبت آية دعبس

قرر وزير العمل محمد جبران ، اليوم الأحد ، اعتماد مبلغ مليون و660 ألف جنيه من الحساب المركزى لـ العمالة غير المنتظمة، لـ12 عاملًا من المتوفين والمصابين أثناء العمل، من بند "مواجهة الحوادث"،وكذلك رعايات صحية وإجتماعية ، في 4 محافظات هي القاهرة، وأسوان، وكفر الشيخ، والإسماعيلية .

وقال الوزير في تصريحات صحفية اليوم أن هذا الدعم الجديد عبارة عن 600 ألف جنيه لأسر 3 عمال متوفين بحوادث متفرقة ،بمحافظة القاهرة ،بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل عامل، ومبلغ 600 ألف جنيه لأسر 3 عمال من محافظة كفر الشيخ ، لقوا مصرعهم في حادث سقوط "سقالة معدنية" ، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل عامل، ومبلغ 440 ألف جنيه ، لعدد 4 عمال بمحافظة أسوان ،بواقع 200 جنيه لكل أسرة لاثنين عمال متوفين،و40 ألف جنيه لاثنين عمال مُصابين،بواقع 20 ألف جنيه لكل مصاب.



وكذلك مبلغ 20 ألف لعدد 2 عمال من محافظة الإسماعيلية ،كإعانات طبية ،بواقع 10 ألاف جنيه لكل عامل.