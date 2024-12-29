اليوم السابع
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وزير العمل يتفقد مكتب منطقة عمل بولاق الدكرور بعد تطويره

الأحد، 29 ديسمبر 2024 12:39 م
وزير العمل يتفقد مكتب منطقة عمل بولاق الدكرور بعد تطويره أثناء تفقد وزير العمل مكتب منطقة عمل بولاق الدكرور بعد تطويره
كتبت آية دعبس

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زار وزير العمل محمد جبران، صباح اليوم مكتب منطقة بولاق الدكرور، بمحافظة الجيزة، وتفقد مكاتب التشغيل ،وعلاقات العمل، وقاعة الاجتماعات، وذلك بعد عملية التطوير التي شهدتها "منطقة العمل".

ووجه الوزير جبران، الشكر والتقدير إلى رجل الأعمال النائب حسام مندوه الحسيني، عضو مجلس النواب،على الدعم الذي قدمه لعملية التطوير التي شملت البنية التحتية، وتوفير أجهزة كمبيوتر حديثة .

وقال الوزير إن هذا الدعم يؤكد الدور الوطني والخدمي الذي يقدمه رجال الأعمال والنواب الوطنيين للتعاون مع الحكومة في تطوير الخدمات ،في إطار المشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تستهدف تقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم .


وإلتقى الوزير جبران مع العاملين بمنطقة العمل، وحثهم على بذل كل الجهود من أجل خدمة المواطن، موضحًا أن هناك خطة يتم تنفيذها خلال هذه الفترة لتطوير البنية التحتيه وتوفير كافة الإمكانيات لمديريات ومكاتب العمل في كافة المحافظات، شارك في الجولة محمد رمضان مدير مديرية عمل الجيزة.

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وزارة العمل

مكتب عمل بولاق

محمد جبران



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