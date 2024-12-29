وزير الزراعة: نستهدف زراعة 3.1 مليون فدان قمح وزيادة الإنتاج لـ25 إردبا

كتبت أسماء نصار

أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن مصر تستهدف زراعة 3 ملايين و100 ألف فدان قمح، مشيرًا إلى أننا نستهدف زيادة إنتاجية الفدان إلى 25 إردبا للفدان خلال الموسم الحالى وزيادة إلى 28 إردب للفدان خلال السنوات المقبلة وتحقيق أكثر من 9.5 مليون طن خلال الموسم الزراعى الحالى.

وأضاف وزير الزراعة خلال حفل تدشين الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بحضور الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية انه سيتم إطلاق الحملة القومية لمكافحة الحشائش فى محصول القمح خلال الموسم الجديد على نفقة وزارة الزراعة و عما للفلاح للتوسع في زراعة المحصول وتقليل تكاليف الإنتاج.

وأوضح «فاروق» إنه سيتم توفير هذه المبيدات المعتمدة على نفقة وزارة الزراعة في الجمعيات الزراعية على أن يتم ذلك بإشراف الإدارة المركزية لمكافحة الآفات التابع لوزارة الزراعة مشددا على أهمية دور الإرشاد الزراعي في التوعية بالممارسات الجيدة لزراعة القمح خلال مراحل الزراعة وصولا إلى الإنتاج والحصاد لتحقيق أعلى إنتاجية.

وشدد وزير الزراعة علي أهمية دور مركز البحوث الزراعية في مواصلة جهوده استنباط اصناف جديدة تكون أكثر تحملا للظروف المناخية واقل إستهلاكًا للمياه مشيرا إلي ضرورة ترشيد استهلاك مياه في زراعة القمح من خلال التوجه نحو زراعة القمح علي مصاطب.



وأشار وزير الزراعة إلى توفير القمح للمزارعين بالجمعيات الزراعية بمختلف المحافظات ضمن دور وزارة الزراعة في توفير مستلزمات الإنتاج المدعومة للمزارعين والتزام الحكومة باستلام القمح بسعر 2200 جنيه لا دب توريده لصالح وزارة التموين لإنتاج رغيف الخبز المدعم.



وقام وزير الزراعة على هامش الحملة القومية للنهوض بزراعة القمح تكريم الزراعيين الدين حققوا أعلى إنتاجية خلال موسم زراعة القمح العام الماضي والتي تراوحت ما بين 28 اردب و 32 اردب بالإضافة إلى تكريم مديري المعهد البحثية والباحثين في مركز البحوث الزراعية.