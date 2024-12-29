وزير التموين يفتتح مكتب تموين المرج أول وثانٍ لتحسين جودة الخدمات للمواطنين

كتب مدحت وهبة

افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية مكتب تموين المرج أول وثانٍ بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، حيث يهدف الافتتاح إلى تعزيز كفاءة الخدمات التموينية وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة مثل منطقة المرج.

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتاجرة الداخلية على أهمية تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير مكاتب التموين بشكل مستمر لافتا الى أن مكاتب تموين المرج أول وثانٍ ستسهم في تسهيل الإجراءات المتعلقة بالبطاقات التموينية،، وكذلك إجراء التحديثات اللازمة للبيانات وأن الحكومة تسعى جاهدة لتطوير البنية التحتية لهذه المكاتب لرفع مستوى الخدمة وتقليص زمن الانتظار، بما يتماشى مع خطة الدولة لتطوير كافة الخدمات العامة.

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية على أهمية التعاون بين وزارتي التموين والتنمية المحلية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لافته الى أن تطوير مكاتب التموين في مناطق مثل المرج يعتبر خطوة مهمة لتلبية احتياجات السكان المتزايدة، وأن الوزارة تسعى لتوفير جميع التسهيلات اللازمة للمواطنين في مناطق القاهرة الكبرى.

وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية قد افتتحا منذ قليل سوق اليوم الواحد في منطقة الجمالية بمحافظة القاهرة، بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة ويأتي ذلك بعد نجاح الوزارة في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من جميع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث تطرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية السلع بأسعار مخفضة تصل لـ30% .



من جانبه، أعرب الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة عن سعادته بافتتاح مكاتب تموين المرج أول وثانٍ، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين الخدمات الحكومية في كافة أنحاء العاصمة. وأشار صابر إلى أن هذه المكاتب ستسهم بشكل كبير في تقليل الازدحام على المكاتب القديمة، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، خاصة في ظل زيادة عدد السكان في منطقة المرج. كما لفت إلى أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من تطوير مكاتب التموين في مختلف مناطق القاهرة لتلبية احتياجات المواطنين على أكمل وجه.