أهلا رمضان.. وزير التموين يعلن توفير سلع الشهر الفضيل بتخفيضات 30%

كتب مدحت وهبة

أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عن إطلاق جناح خاص تحت شعار "أهلاً رمضان" ضمن سوق اليوم الواحد، المقرر تنظيمه في عدد من المناطق بمحافظة القاهرة خلال الفترة المقبلة، ويهدف هذا الجناح إلى توفير السلع الأساسية والرمضانية بأسعار مخفضة، في إطار جهود الوزارة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين قبيل شهر رمضان تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

يأتي جناح "أهلاً رمضان" كإضافة مبتكرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية داخل سوق اليوم الواحد، حيث ستوفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة مجموعة متنوعة من السلع الرمضانية مثل التمور، المكسرات، العصائر، والحلويات الشرقية، بالإضافة إلى السلع الأساسية كالأرز، السكر، والزيوت ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة وكل ما تحتاجه الاسرة من سلع غذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 30%

وافتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، منذ قليل سوق اليوم الواحد في منطقة الجمالية بمحافظة القاهرة، بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة ويأتي ذلك بعد نجاح الوزارة في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من جميع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث تطرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية السلع بأسعار مخفضة تصل لـ30% .



