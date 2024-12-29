اليوم السابع
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وزير التموين يفتتح منفذ خدمة المواطنين بروض الفرج

الأحد، 29 ديسمبر 2024 02:57 م
وزير التموين يفتتح منفذ خدمة المواطنين بروض الفرج الدكتور شريف فاروق وزير التموين
كتب مدحت وهبة

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افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية منذ قليل منفذ خدمة المواطنين بمنطقة روض الفرج بمحافظة القاهرة، في اطار الحرص على تقديم الخدمات للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية وذلك ضمن جولة الوزير بالمحافظة ،حيث افتتح سوق اليوم الواحد بمنطقة الجمالية .

ونجحت مبادرة وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين في إطلاق سوق اليوم الواحد في العديد من المحافظات المختلفة حيث  يوفر سوق اليوم الواحد جميع السلع الغذائية الأساسية، ومنها الزيت، والسكر، والأرز، والمسلى، والبقوليات والتوابل، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الأجبان والألبان، والخضار والفاكهة، بجودة عالية وبأسعار أقل من الأسواق الأخرى.

وكان  الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية قد افتتحا منذ قليل سوق اليوم الواحد في منطقة الجمالية بمحافظة القاهرة، بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة  والدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة ويأتي ذلك بعد نجاح الوزارة في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من جميع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث تطرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية السلع بأسعار مخفضة تصل لـ30%  .

 







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وزارة التموين

مركز خدمة المواطنين بروض الفرج

مبنى مركز خدمة المواطنين بروض الفرج

سوق اليوم الواحد بالجمالية

موعد افتتاح سوق اليوم الواحد بالجمالية

سعر اللحوم الطازجة اليوم

سعر اللحوم اليوم

سعر اللحم بسوق اليوم الواحد بالجمالية

أسعار السلع الغذائية بسوق اليوم الواحد

سعر السكر اليوم

سعر السكر بسوق اليوم الواحد سعر بيض المائدة بسوق اليوم الواحد

افتتاح سوق اليوم الواحد

سعر اللحوم بسوق اليوم الواحد

سعر الأرز بسوق اليوم الواحد أسواق اليوم الواحد

سوق اليوم الواحد

سوق اليوم الواحد بالقاهرة



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