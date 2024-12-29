من أول يناير.. قرارات ضعها فى خطة عام 2025 للحفاظ على صحة قلبك

كتبت فاطمة خليل

مع اقتراب بداية العام الجديد يجب أن تضع بعض القرارات لصحتك بصفة عامة وصحة القلب بصفة خاصة، ويمكن للتغييرات الصغيرة مثل اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام والتعامل مع الإجهاد أن تحسن صحة القلب بشكل كبير، من الإقلاع عن التدخين إلى الفحوصات المنتظمة، يمكن لهذه الخطوات العملية أن تجعل عام 2025 عامًا من الصحة الجيدة، بحسب موقع تايمز ناو.

قرارات العام الجديد للحفاظ على صحة القلب

إن حماية قلبك لا تتطلب تغييرات هائلة، فالتعديلات الصغيرة والمستمرة على نظامك الغذائي وروتين التمارين الرياضية ونمط حياتك يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا، هذا العام، لماذا لا تلتزم بجعل قلبك أولوية؟

نصائح عملية وسهلة الاتباع لمساعدتك على الحفاظ على قلبك في أفضل حالاته