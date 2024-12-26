اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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دخول حظر التدخين فى الأماكن العامة بميلانو حيز التنفيذ يوم رأس السنة الجديدة

الخميس، 26 ديسمبر 2024 08:10 م
دخول حظر التدخين فى الأماكن العامة بميلانو حيز التنفيذ يوم رأس السنة الجديدة حظر التدخين
أ ش أ

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 يدخل حظر التدخين فى الأماكن العامة المفتوحة فى ميلانو، حيز التنفيذ اعتبارا من يوم رأس السنة الجديدة، وكان مجلس مدينة ميلانو قد أقر فى عام 2020، حظر التدخين فى الأماكن العامة.


وتعد هذه الخطوة جزءا من حملة لمكافحة تلوث الهواء وتشجيع المواطنين على اختيار نمط حياة صحي، حسبما أوردت وكالة أنباء /أنسا/ الإيطالية اليوم/الخميس/.


وكانت المدينة قد حظرت بالفعل التدخين فى بعض الأماكن المفتوحة، مثل محطات الحافلات، ولكن تم الآن توسيع هذا الحظر ليشمل جميع المناطق العامة، مثل الشوارع والمتنزهات والمرافق الرياضية؛ ما لم يكن من الممكن الحفاظ على مسافة لا تقل عن 10 أمتار بين الأشخاص.

ولا ينطبق الحظر على السجائر الإلكترونية.







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حظر التدخين

إيطاليا

ميلانو

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