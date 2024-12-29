اليوم السابع
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محافظ القاهرة يشيد بجهود وزارة التموين فى توفير السلع بأسعار مخفضة

الأحد، 29 ديسمبر 2024 01:40 م
محافظ القاهرة يشيد بجهود وزارة التموين فى توفير السلع بأسعار مخفضة افتتاح سوق اليوم الواحد بالجمالية بحضور وزيرا التموين والتنمية المحلية
كتب مدحت وهبة -تصوير أسامة طلعت

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أشاد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجهود وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية في توفير السلع بكميات كبيرة وتنظيم سوق اليوم الواحد، من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة بالتعاون مع القطاع الخاص مؤكدًا أهمية هذه الخطوة في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة كما ستعمل المحافظة على تكرار هذه التجربة في مختلف المناطق، خاصة في الأحياء الأكثر كثافة سكانية

وافتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، منذ قليل سوق اليوم الواحد في منطقة الجمالية بمحافظة القاهرة، بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة  والدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة ويأتي ذلك بعد نجاح الوزارة في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من جميع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث تطرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية السلع بأسعار مخفضة تصل لـ30%  .

 







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وزارة التموين

سوق اليوم الواحد بالجمالية

موعد افتتاح سوق اليوم الواحد بالجمالية

أسعار السلع الغذائية بسوق اليوم الواحد

سعر السكر اليوم

سعر السكر بسوق اليوم الواحد سعر بيض المائدة بسوق اليوم الواحد

افتتاح سوق اليوم الواحد

سعر اللحوم بسوق اليوم الواحد

سعر الأرز بسوق اليوم الواحد

أسواق اليوم الواحد

سوق اليوم الواحد

سوق اليوم الواحد بالقاهرة






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