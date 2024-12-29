مجلس جامعة المنصورة الجديدة يناقش استعدادات الفصل الدراسي الثاني 2025

الدقهلية -محمد الحبشي

عقد مجلس جامعة المنصورة الجديدة، اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، اجتماعا برئاسة الدكتور معوض محمد الخولي، رئيس الجامعة، وبحضور أعضاء المجلس ومديري البرامج الأكاديمية.

واستهل الدكتور معوض الخولي كلمته معربًا عن تقديره العميق للجهود الكبيرة التي بذلها عمداء الكليات وكافة منتسبي الجامعة في التحضير لإجراء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024-2025، سواء كانت امتحانات ورقية أو إلكترونية، كما أكد حرص الجامعة التام على توفير بيئة تعليمية متكاملة تضمن سير الامتحانات بسلاسة، مع تهيئة الظروف المثلى للطلاب بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الأداء الأكاديمي والتنظيمي.

وأشار إلى أهمية العمل الجماعي والاحترافية في إدارة الامتحانات، مما يعزز تقديم تجربة تعليمية متميزة تلبي تطلعات الطلاب وتواكب أحدث المعايير الأكاديمية، فيما تمت المصادقة على قرارات الجلسة الثامنة والثلاثين التي عُقدت يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، كما تم مناقشة عدد من التقارير والمقترحات المهمة، شملت تقرير البنية التحتية التكنولوجية للجامعة، بما في ذلك منصة إدارة التعلم، وتقرير النشر العلمي، وتقرير أداء الكليات على نظام بنوك الأسئلة الإلكترونية، بالإضافة إلى تقرير تصنيف الجامعات العربية في مسابقة الجامعة الخضراء، كما تم استعراض تقرير مركز ضمان الجودة، ومناقشة الخطة التنفيذية للمركز وتحديث الخطة الاستراتيجية للجامعة.

وبحث رئيس الجامعة استعدادات الكليات لاستقبال الطلاب، وتحديد احتياجات الكليات من المعامل والتجهيزات اللازمة لتوفير بيئة تعليمية مثلى، كما تم اعتماد جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول (خريف 2024)، واستعرض المجلس تقرير الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الأول، وكذلك التقرير الدوري لمنصة إدارة تعلم الطلاب (LMS) لكل كلية من كليات الجامعة.

كما ناقش المجلس خطة تطوير الكوادر الأكاديمية، والخطة الخمسية لتعيين المعيدين في كليات الجامعة، وذلك تزامنًا مع تخريج أول دفعة من الجامعة، مع بحث آلية التعيين ومعايير وضوابط التعيين وفقًا للائحة الداخلية للجامعة.

وفي إطار تعزيز التواصل الأكاديمي الدولي، تم اعتماد تشكيل منسقي الطلاب الوافدين من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة، كما تم مناقشة خطة تدريب جميع منتسبي الجامعة.

وفيما يخص الأمن المعلوماتي، ناقش المجلس اللائحة الإدارية الخاصة بوحدة أمن المعلومات بالجامعة، حيث تسعى الجامعة إلى توفير بيئة آمنة لحماية المعلومات.

وتسعى جامعة المنصورة الجديدة دائمًا إلى تحسين الأداء الأكاديمي والتنظيمي من خلال تبني أحدث الأساليب التعليمية والإدارية، وتوفير بيئة تعليمية متميزة لجميع الطلاب، بما يعزز من قدرتها على تحقيق التميز الأكاديمي والريادة في مجال التعليم العالي.



جانب من اجتماع المجلس



جانب من اجتماع مجلس جامعة المنصورة الجديدة