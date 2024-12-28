رئيس جامعة المنصورة الجديدة يشهد انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول.. صور

الدقهلية -محمد الحبشي

شهد الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، اليوم، انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2024 - 2025 لطلاب بكليات جامعة المنصورة الجديدة.

وأكد الدكتور معوض الخولي، أن أعمال الاختبارات تتم بالتزام وهدوء، مع توافر جميع ما يلزم لتتم الاختبارات في يسر وانتظام وتواجد عميد الكلية، وأستاذ المادة للتغلب على أي مشكلات تواجه الطلاب، والتأكد من التزام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والإداريين بأعمال المراقبة والملاحظة، وتوافر الخدمات الطبية ووسائل الأمن والسلامة للطلاب وتأمين لجان الامتحانات، ومتابعة أي شكاوى للطلاب والقيام بحلها على الفور، مع الالتزام بسرعة الانتهاء من التصحيح وإعلان النتائج.

وأفاد "الخولي" بانتظام اختبارات الفصل الدراسى الأول، وأكد على ضرورة عدم تواجد التليفونات المحمولة مع الطلاب اثناء لجنة الامتحان وعدم تواجد أي أوراق خاصة بمادة الامتحان، وإن هذه الامتحانات تشمل المستويات الأولى والثانية بنظام الساعات المعتمدة، وأكد على انتظام امتحانات اليوم الأول بكليات الجامعة.

وقد أشاد رئيس الجامعة بالانضباط والانتظام أثناء سير الامتحانات، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر، كما تم توفير لجنة خاصة للتعامل مع أية حالة طارئة ولم يتم رصد أية مشكلة أو حالة غش على مستوى جميع اللجان.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لكل من ساهم فى إعداد وتنظيم أعمال الكنترول والامتحانات وتطبيق كافة الإجراءات، وأثنى على تواجد الفريق الطبى، وتواجد الأمن الداخلى والقيام بعملهم على أكمل وجه وعدم حدوث أى مشاكل، متمنيا التوفيق لجميع الطلاب.

رافق رئيس الجامعة الدكتورة ناهد العناني عميد كلية الصيدلة، الدكتورة إيمان سعيد مدير برنامج الصيدلة الأكلينيكية فارم دي، الدكتور محمد سرور مدير برامج كلية العلوم، الدكتور أحمد خليفة مدير برامج كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الدكتور عمر الذكي كلية علوم الحاسب.



انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول بجامعة المنصورة الجديدة



تفقد الاختبارات



جانب من انطلاق الاختبارات



رئيس الجامعة يطمئن علي سبل الراحة للطلاب



رئيس جامعة المنصورة الجديدة يتفقد الاختبارات



سير الاختبارات



