لماذا لا يتم إشراك المعلمين بالحصة فى امتحانات الترم الأول 2025؟

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم على أن عدم إشراك المعلمين بالحصة، هو عدم وجود مسئولية قانونية على المستعان بهم بالحصة.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أرسلت خطابا، موضحة أنه بناء على ما تم عرضه على وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعدم مشاركة المستعان بهم بالحصة بأعمال الامتحانات ، وحيث سبق وأن صدر كتاب دورى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الأسبق رقم 26 بتاريخ 20 سبتمبر 2021، بشأن سد العجز فى هيئات التدريس استعدادا للعام الدراسى، ونصت الفقرة الثالثة من الضوابط الواردة بالكتاب الدورى على: يرخص للتدريس بالحصة بموجب خطاب من موجه أول المادة، مع عدم اشتراكهم فى أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة.

وتابعت وزارة التربية والتعليم فى خطابها: بتاريخ 8 سبتمبر 2024، صدر كتاب دورى رقم 3 بشأن تنظيم وتيسير إجراءات صرف مقابل أداء الحصص المستعان بهم للعمل بالحصة ولم يتم الإشارة إلى مشاركة المستعان بهم بالحصة لسد العجز فى هيئات التدريس فى أعمال الامتحانات، وبناء على ما سبق يتم التنبيه باتخاذ اللازم نحو سرعة التنبيه على المختصين بالمديرية التعليمية بعدم مشاركة المستعان بهم بالحصة لسد العجز فى هيئات التدريس بأعمال الامتحانات بناء على اعتماد الوزير فى هذا الشأن.