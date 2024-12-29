وزارة التعليم: عدم مشاركة المعلمين بالحصة فى أعمال الامتحانات

محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا إلى المديريات، قالت فيه" بناء علي ما تم عرضه علي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعدم مشاركة المستعان بهم بالحصة بأعمال الامتحانات لعدم وجود مسئولية قانونية علي المستعان بهم بالحصة، وحيث سبق وأن صدر كتاب دوري وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الاسبق رقم 26 بتاريخ 20 سبتمبر 2021، بشأن سد العجز في هيئات التدريس استعدادا للعام الدراسي ، ونصت الفقرة الثالثة من الضوابط الواردة بالكتاب الدوري علي: يرخص للتدريس بالحصة بموجب خطاب من موجه أول المادة ، مع عدم اشتراكهم في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة"

وتابعت وزارة التربية والتعليم في خطابها" بتاريخ 8 سبتمبر 2024، صدر كتاب دوري رقم 3 بشأن تنظيم وتيسير إجراءات صرف مقابل أداء الحصص المستعان بهم للعمل بالحصة ولم يتم الإشارة إلى مشاركة المستعان بهم بالحصة لسد العجز في هيئات التدريس في أعمال الامتحانات، وبناء علي ما سبق يتم التنبيه باتخاذ اللازم نحو سرعة التنبيه علي المختصين بالمديرية التعليمية بعدم مشاركة المستعان بهم بالحصة لسد العجز في هيئات التدريس بأعمال الامتحانات بناء علي اعتماد الوزير في هذا الشأن".