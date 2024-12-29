كوريا الجنوبية: انتشال الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة

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أعلنت وزارة النقل في كوريا الجنوبية اليوم الأحد، أنه تم انتشال مسجل بيانات الرحلة من حطام الطائرة المنكوبة التي تحطمت في مطار "موان" الدولي بكوريا الجنوبية وأودت بحياة أكثر من 170 شخصا.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية أنه بذلك يكون قد تم انتشال الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة إذ تم انتشال مسجل الصوت في وقت سابق اليوم، مشيرة إلى أن ثمانية محققين في حوادث الطيران وتسعة مراقبين تابعين لإدارة سلامة الطيران وصلوا إلى موقع التحطم ويجرون تحقيقا أوليا في الحادث.

من جهته، صرح مسؤول بارز بوزارة النقل الكورية الجنوبية بأن مدرج المطار سيظل مغلقا حتى أول أيام العام الجديد.

وكانت الطائرة المنكوبة تقل على متنها 175 راكبا و6 من أفراد طاقمها عندما أقلعت من بانكوك وهبطت اضطراريا حوالي الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد بمطار "موان" الدولي.

ويرجح المسئولون أن عطلا في عجلات الهبوط - ربما بسبب الاصطدام بطيور - هو السبب وراء وقوع الحادث.