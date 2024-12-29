طرح السكر بـ30 جنيها للكيلو في سوق اليوم الواحد بالجمالية

كتب مدحت وهبة تصوير أسامة طلعت

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية جميع منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بسوق اليوم الواحد بالجمالية بأسعار مخفضة، حيث يتم طرح السكر بسعر 30 جنيها للكيلو بجانب توفير كافة المنتجات الغذائية .



افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، منذ قليل سوق اليوم الواحد في منطقة الجمالية بمحافظة القاهرة، بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة ويأتي ذلك بعد نجاح الوزارة في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من جميع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث تطرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية السلع بأسعار مخفضة تصل لـ30% .



