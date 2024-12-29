اليوم السابع
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التخفيضات 30%.. وزير التموين يفتتح اليوم سوق اليوم الواحد بالجمالية

الأحد، 29 ديسمبر 2024 08:30 ص
التخفيضات 30%.. وزير التموين يفتتح اليوم سوق اليوم الواحد بالجمالية الدكتور شريف فاروق وزير التموين فى سوق اليوم الواحد
كتب مدحت وهبة

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يفتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد سوق اليوم الواحد في منطقة الجمالية بمحافظة القاهرة، بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة ويأتي ذلك بعد نجاح الوزارة في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من جميع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث تطرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية السلع بأسعار مخفضة تصل لـ30%.

وسبق وافتتح  الدكتور شريف فاروق وزير التموين سوق اليوم الواحد في العديد من المحافظات المختلفة وشهدت اقبالا كبيرا من جانب المواطنين لشراء كافة مستلزماتهم من السلع الغذائية بجودة عالية و بأسعار مخفضة ،كما سيفتتح الوزير  مركز خدمة المواطنين ومنفذ لطرح السلع الغذائية بمنطقة روض الفرج، ضمن جولة الوزير في محافظة القاهرة اليوم   الأحد للاطمئنان على توفير السلع الغذائية للمواطنين، وكذلك تقديم الخدمات التموينية من خلال المكاتب المطورة  التابعة للوزارة.

 







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وزارة التموين

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