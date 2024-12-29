حالة الطقس اليوم بجنوب سيناء.. الحرارة الصغرى فى سانت كاترين 2 تحت الصفر

جنوب سيناء فايزة مرسال

تشهد محافظة جنوب سيناء اليوم الأحد 29/12/2024 طقس مائل الداف نهارا شديد البروده ليلا، حيث تسجل مدينة سانت كاترين درجة حرارة عظمى 11 درجة والصغرى 2 تحت الصفر، فيما تكون سرعة الرياح 28 كيلو فى الساعة السحاب، وسط غيوم جزئى، وتكون حالة الملاحة بالبحر الأحمر الرياح شمالية غربية وارتفاع الموج 2:5 أمتار.

وفيما يلى سجلت درجات الحرارة بمدن جنوب سيناء:

سانت كاترين: العظمى 11 الصغرى 02-

راس سدر: العظمى 20 الصغرى 09

طورسيناء: العظمى 21 الصغرى 10

شرم الشيخ: العظمى 23 الصغرى 14

طابا: العظمى 17 الصغرى 06



درجات الحرارة فى جنوب سيناء

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على جميع الأنحاء، اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، موضحة أنه يسود طقس بارد نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع، اليوم نشاط رياح أحيانًا، وسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية الشرقية والغربية وشمال الوجه البحري.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 09، وسوهاج العظمى 19 درجة، والصغرى 06، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 06، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 09.