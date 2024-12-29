تحذير.. أمطار رعدية واضطراب في الملاحة البحرية بالإسكندرية غدا

الإسكندرية جاكلين منير

تشهد محافظة الإسكندرية، حالة من التقلبات الجوية بعد تعرضها لنوة "عيد الميلاد" يليها مباشرة نوة "رأس السنة"، مما أدى الى موجات متلاحقة من الطقس السيئ ضربت الإسكندرية بأمطار رعدية وانخفاض فى درجات الحرارة.

ومن المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية غدا الاثنين 30 ديسمبر أمطار تبدأ متوسطة الشدة ورعدية أحيانا على بعض المناطق تزيد شدتها تدريجيا اعتبارا من فترة الظهيرة لتكون من متوسطة الشدة إلى غزيرة ورعدية احيانا وخاصة شمال المحافظة (شرق وغرب المحافظة) ، يصاحب ذلك نشاط للرياح تصل سرعتها إلى 40- 60 كم /س مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج يتراوح من 2.5 إلى 3.5 متر.

وقد أعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة غدا الأثنين 30 ديسمبر بجميع المدارس الحكومية والخاصة، والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة.

و الفئات التى تحصل على أجازة هى :

* العاملين المعينين ضمن نسبة 5٪

* الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عام إجازة استثنائية غدا الأثنين 30 ديسمبر.

ويستثنى من ذلك القرار كلا من :

* القيادات التعليمية بجميع الادارات التعليمية

* أطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديري المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

يأتى ذلك نظرا للتقارير الواردة من هيئة الأرصاد الجوية والتي أفادت بسوء الأحوال الجوية ، بالتزامن مع نوة " رأس السنة" ،و في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.