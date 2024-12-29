طقس اليوم فى الإسكندرية.. أمطار لا تتوقف وانخفاض شديد بدرجات الحرارة.. فيديو

الإسكندرية ـ أحمد الزغبى

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، هطول أمطار من متوسطة إلي غزيرة علي مدار اليوم وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع استمرار الشعور بالبرودة، تزامنًا مع نوة "عيد الميلاد".

وواصلت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، نشر فرق طوارئ ومعدات وسيارات شفط لكسح أي تجمعات لمياه الأمطار بمختلف الشوارع والميادين، لضمان استمرار حركة المرور.

وأعلن اللواء محمود نافع رئيس الشركة، أنه تم رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وحتي انتهاء حالة عدم الاستقرار الجوي، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، للتعامل مع اي تجمع لمياه الامطار فور حدوثه.

وأضافت شركة الصرف الصحي، أنه تم تمركز سيارات ومعدات الشركة، بمختلف المناطق وعمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى، والتنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.

وأكدت الهيئة العامة بميناء الإسكندرية انتظام حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات بصورة طبيعية بمينائي الإسكندرية والدخيلة، لوجود ارتفاعات أمواج البحر في المعدلات الطبيعية.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أعلن رفع درجة الاستعداد والطوارئ بالأجهزة التنفيذية والأحياء والصرف الصحي، وذلك للتعامل مع تداعيات هطول الأمطار والطقس السيئ.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يفضل ارتداء الملابس الثقيلة، كما متوقع تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية خلال الفترة المقبلة.

ويسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.



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