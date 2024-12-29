بابا الفاتيكان يعرب عن تعاطفه مع أسر ضحايا حادث الطائرة الكورية الجنوبية

فاطمة شوقى

أعرب البابا فرانسيس بابا الفاتيكان اليوم الأحد عن تعاطفه مع أسر ضحايا حادث تحطم طائرة في كوريا الجنوبية، وفقا لوكالة أنسا الإيطالية.

وقال البابا فرانسيس إنه يصلي من أجل ضحايا حادث تحطم الطائرة في كوريا الجنوبية الذي وقع في وقت سابق من اليوم وأودى بحياة 177 شخصا على الأقل.

وأضاف البابا: "أتعاطف مع العديد من العائلات في كوريا الجنوبية التي تحزن اليوم بعد حادث تحطم الطائرة المأساوي.. وأنضم إلى الصلاة من أجل الناجين والضحايا".

وقتل ما لا يقل عن 120 شخصًا إثر اندلاع حريق في طائرة ركاب ، بعد انزلاقها عن المدرج في مطار بجنوب كوريا الجنوبية واصطدامها بجدار خرساني بسبب خلل أعاق تشغيل عجلات الهبوط الأمامية، حسبما أفاد مسؤولون، في واحدة من أسوأ الكوارث الجوية في البلاد.

وقالت وكالة الإطفاء الوطنية، إن رجال الإنقاذ هرعوا لإخراج الأشخاص من طائرة شركة "جيجو آير"، التي كانت تحمل على متنها 181 شخصا، في مطار مدينة موان، التي تقع على بعد حوالي 290 كيلومترا جنوبي سول.

وذكرت وزارة النقل الكورية أن الطائرة من طراز بوينج 737-800 عمرها 15 عاما، وقالت إن الحادث وقع في الساعة 9:03 صباحا بالتوقيت المحلي "00:30 بتوقيت جرينتش".

وذكرت الوكالة، أن 120 شخصا على الأقل من بينهم 48 امرأة و47 رجلا لاقوا حتفهم في الحريق، ولم يتم التحقق من جنس شخص واحد من الضحايا حتى الآن.

وتمكن عمال الإنقاذ من إخراج شخصين من الطائرة، وهما من أفراد الطاقم، وهما في حالة وعي، وأضافت وكالة الإطفاء أنها أرسلت 32 شاحنة إطفاء وعددا من المروحيات للسيطرة على الحريق.