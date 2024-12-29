الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء يوفر خدمات صحية مجانية ومخفضة.. تفاصيل

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، عن افتتاح عيادات طبية متخصصة لتقديم خدمات صحية مجانية ومخفضة لأهالي المحافظة.

وقال إنه تم تخصيص أيام خلالها يتم تقديم الكشف المجاني في التخصصات الباطنة، الأطفال، الأسنان، النساء والتوليد، والرمد والعيون، وتقدم خدمات العيادات الجديدة بسعر رمزي ومجموعة متنوعة من التخصصات والخدمات، من بينهاعيادة الأسنان وفيها يتم تقديم خدمات علاجية ووقائية لصحة الفم والأسنان.

وعيادة الباطنة والجهاز الهضمي لتشخيص وعلاج الأمراض الباطنية ومشكلات الجهاز الهضمي، وعيادة الأطفال وحديثي الولادة لرعاية صحية متكاملة للأطفال، وعيادة النساء والتوليد وتنظيم الأسرة توفرخدمات متخصصة في صحة المرأة، بما في ذلك الرعاية قبل وبعد الولادة وتنظيم الأسرة، وعيادة الرمد وجراحة العيون وفيها يتم تشخيص وعلاج أمراض العيون وتقديم الاستشارات اللازمة.

وأشار إلى أنه يتم توفير خدمات النظارات الطبية والشمسية بتوفير مجموعة متنوعة من النظارات بأسعار مناسبة، وخدمات معمل تحاليل طبية لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة لتشخيص الحالات الطبية بدقة، وعيادة الطب النفسي لأول مرة في شمال سيناء، تقديم خدمات الدعم النفسي والعلاج للمحتاجين، وعيادة خدمات تمريضية لتقديم الرعاية التمريضية المتكاملة للمرضى.

وتابع أنه تهدف هذه المبادرة إلى توفير رعاية صحية متكاملة وبأسعار رمزية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين في شمال سيناء وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وقال: "نسعى من خلال هذه العيادات إلى تقديم خدمات طبية متكاملة وبأسعار مناسبة، لتلبية احتياجات أهالي شمال سيناء وتخفيف العبء عنهم. نأمل أن تسهم هذه المبادرة في تحسين مستوى الرعاية الصحية في المحافظة".

يُذكر أن محافظ شمال سيناء، اللواء الدكتور خالد مجاور، افتتح مؤخرًا أعمال تطوير مبنى الهلال الأحمر في المحافظة، مشيدًا بجهود الهلال الأحمر في تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات المواطنين في شمال سيناء وتستجيب لجميع الأحداث على المستويين المحلي والدولي.