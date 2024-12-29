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الصحة العالمية: 75 ألف فلسطينى محاصرون في شمال غزة وحياتهم معرضة للخطر

الأحد، 29 ديسمبر 2024 12:31 م
الصحة العالمية: 75 ألف فلسطينى محاصرون في شمال غزة وحياتهم معرضة للخطر قطاع غزة
كتب محمد عبد العظيم

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قالت منظمة الصحة العالمية، إن 75 ألف فلسطيني محاصرون في شمال قطاع غزة وحياتهم معرضة للخطر، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثي، مع دخول الحرب على غزة عامها الثاني، والتي أحدث كارثة إنسانية وتدميرًا واسعًا وغير مسبوق طال مناحي الحياة كافة.

 







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