اليوم السابع
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الإجازات الرسمية 2025 .. اعرف كام يوم إجازة فى العام الجديد

الأحد، 29 ديسمبر 2024 11:00 ص
الإجازات الرسمية 2025 .. اعرف كام يوم إجازة فى العام الجديد الإجازات - نتيجة
كتب محمود راغب

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ساعات معدودة باتت تفصلنا عن العام الميلادى الجديد 2025، والذى يبدأ أول أيامه الأربعاء المقبل، ومع قرب العام الميلادى الجديد 2025، يتساءل الكثير من المواطنين عن الإجازات الرسمية فى 2025  خلال العام الجديد.


ينشر "اليوم السابع" الإجازات الرسمية لعام 2025 بالتواريخ والمناسبات، التى تشمل الأعياد الوطنية والدينية والعطلات الموسمية، كالآتى:


7 يناير الثلاثاء عيد الميلاد المجيد
25 يناير السبت عيد الشرطة - وثورة 25 يناير
30 مارس الأحد عيد الفطر المبارك
31 مارس الإثنين أجازة عيد الفطر المبارك
21 أبريل الإثنين عيد شم النسيم
25 أبريل الجمعة عيد تحرير سيناء
1 مايو الخميس عيد العمال
5 يونيو الخميس إجازة يوم وقفة عرفات
6 يونيو الجمعة عيد الأضحى المبارك
7 يونيو السبت إجازة عيد الأضحى المبارك
26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية
30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو
23 يوليو الأربعاء عيد الثورة
4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف
6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة







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