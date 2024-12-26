اليوم السابع
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مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية خلال عام 2025

الخميس، 26 ديسمبر 2024 12:10 م
مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية خلال عام 2025 إجازة
كتب: محمد الأحمدى

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منذ فجر التاريخ، يحتفل الإنسان بالأيام المميزة فى حياته، تلك التى تحمل معانى خاصة وتجمع الأهل والأصدقاء، فيحتفل بأعياد دينية ووطنية تذكره بجذوره وتاريخه العريق. 

ويشهد عام 2025 فى مصر مجموعة متنوعة من الإجازات الرسمية التى تغطى الأعياد الدينية والمناسبات الوطنية، وتمنح هذه الإجازات المواطنين فرصة للاسترخاء وقضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء، كما تساهم فى تعزيز الروح الوطنية والانتماء للهوية المصرية.

وخلال السطور التالية نستكشف معًا هذه الأيام المميزة ونستعد لقضاء أوقات ممتعة مع أحبائنا.

7 يناير الثلاثاء عيد الميلاد المجيد.
25 يناير السبت عيد الشرطة - وثورة 25 يناير.
30 مارس الأحد عيد الفطر المبارك.
31 مارس الإثنين أجازة عيد الفطر المبارك.
21 أبريل الإثنين عيد شم النسيم.
25 أبريل الجمعة عيد تحرير سيناء.
1 مايو الخميس عيد العمال.
5 يونيو الخميس إجازة يوم وقفة عرفات.
6 يونيو الجمعة عيد الأضحى المبارك.
7 يونيو السبت إجازة عيد الأضحى المبارك.
26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية.
30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو.
23 يوليو الأربعاء عيد الثورة.
4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف.
6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة.

 







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