اليوم السابع
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إجازة 2025 .. موعد الإجازات الرسمية باليوم والتاريخ فى العام الجديد

السبت، 28 ديسمبر 2024 02:58 م
إجازة 2025 .. موعد الإجازات الرسمية باليوم والتاريخ فى العام الجديد نتيجة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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مع قرب العام الميلادى الجديد 2025، يتساءل الكثير من المواطنين عن مواعيد أول أيام إجازة فى 2025  خلال العام الجديد.

ينشر "اليوم السابع" الإجازات الرسمية لعام 2025 بالتواريخ والمناسبات، التى تشمل الأعياد الوطنية والدينية والعطلات الموسمية، كالآتى:

 

7 يناير الثلاثاء عيد الميلاد المجيد
25 يناير السبت عيد الشرطة - وثورة 25 يناير
30 مارس الأحد عيد الفطر المبارك
31 مارس الإثنين أجازة عيد الفطر المبارك
21 أبريل الإثنين عيد شم النسيم
25 أبريل الجمعة عيد تحرير سيناء
1 مايو الخميس عيد العمال
5 يونيو الخميس إجازة يوم وقفة عرفات
6 يونيو الجمعة عيد الأضحى المبارك
7 يونيو السبت إجازة عيد الأضحى المبارك
26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية
30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو
23 يوليو الأربعاء عيد الثورة
4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف
6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة







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