أطعمة خارقة تقاوم الشيب المبكر وتؤخر ظهور الشعر الأبيض

كتبت مروة هريدى

لا يؤثر نمط الحياة غير المنتظم والإجهاد على صحة الأمعاء فحسب، بل يؤثر أيضًا على البشرة والشعر، ويؤدي إلى الشيب المبكر، حيث يُقال إن شيب الشعر يحدث عندما تقلل الخلايا المنتجة للصبغة في بصيلات الشعر، والتي تسمى الخلايا الصبغية، تدريجيًا أو تتوقف عن إنتاج الميلانين وهى الصبغة المسئولة عن لون الشعر، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

أسباب الشيب المبكر للشعر



قد يحدث الشيب المبكر للشعر بسبب مجموعة من العوامل.. على النحو التالى:

الإجهاد: الذي يسبب الضرر التأكسدي، مما يؤدي إلى الشيب المبكر.

عادات نمط الحياة مثل التدخين: الذي يزيد من الإجهاد التأكسدي ويرتبط بالشيب المبكر أيضًا.

التلوث والتعرض للأشعة فوق البنفسجية: ما يترتب على ذلك من إتلاف بصيلات الشعر.

وبصرف النظر عن هذه العوامل، فإن عملية الشيب طبيعية، لأنه مع تقدمنا في السن، تموت الخلايا الصبغية أو تصبح أقل كفاءة في إنتاج الميلانين مما يؤدي إلى الشيب، وأيضًا، تتراكم بيروكسيد الهيدروجين في بصيلات الشعر المتقدمة في السن، مما يؤدي إلى تبييض الشعر من الداخل عن طريق تعطيل إنتاج الميلانين.

وعلى الرغم من أن بعض العوامل المذكورة خارجة عن سيطرتنا، إلا أن ما يمكن فعله للحفاظ على صحة الشعر ولونه ومقاومة الشيب المبكر، هو الاستثمار في الأطعمة الخارقة، الغنية بالعناصر الغذائية وعند تناولها بانتظام، يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا.. وهذه الأطعمة مثل:

السبانخ



السبانخ غنية بالعناصر الغذائية التي تمد بصيلات الشعر بالأكسجين بشكل مثالي، مما يساعد في الحفاظ على لون الشعر ويمنع الشيب المبكر.

الجوز



الجوز غني بالبيوتين، الذي يساعد في تقوية أنسجة الشعر والحفاظ على لونه الطبيعي.

بذور السمسم



بذور السمسم غنية بالمعادن الأساسية مثل الحديد والزنك، التي تساعد في إنتاج الميلانين، مما يساعد أيضًا في الحفاظ على اللون الطبيعي للشعر.

أوراق الكاري



أوراق الكارى غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين ب، والتي تساعد على تغذية بصيلات الشعر ويمكن أن تبطئ ظهور الشيب.

بذور السمسم الأسود



بذور السمسم الأسود غنية بالحديد والنحاس، اللذين يساعدان في إنتاج الميلانين، الصبغة المسئولة عن لون الشعر.

البطاطا الحلوة



البطاطا الحلوة غنية بالبيتا كاروتين، الذي يتحول إلى فيتامين أ، ويدعم إنتاج الدهون الصحية في فروة الرأس، مما يعزز اللون الطبيعي ولمعان الشعر.

اللوز



اللوز غني بالبيوتين، وهو مركب يساعد في الحفاظ على اللون الطبيعي للشعر من خلال دعم إنتاج الكيراتين.

الفاصوليا والعدس



الفاصوليا والعدس يوفران البروتين والحديد والزنك، وهي ضرورية لصحة الشعر وإنتاج الميلانين.

بذور اليقطين



بذور اليقطين غنية أيضًا بالزنك ومضادات الأكسدة، مما يحسن صحة فروة الرأس ويمنع تساقط الشعر.