وزيران كنديان يلتقيان بفريق دونالد ترامب لبحث ملف الرسوم الجمركية

أ ش أ

التقى وزير المالية الكندي الجديد دومينيك لوبلان ووزيرة الخارجية ميلاني جولي مع هوارد لوتنيك ودوج بورجوم المسئولين في فريق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في الوقت الذي تسعى فيه أوتاوا جاهدة لتجنب حرب اقتصادية قادمة مع الولايات المتحدة، وذلك بحسب تقرير لردايو كندا الدولي.

وسيكون هوارد لوتنيك مسئولاً عن السياسات الجمركية والتجارية خلال فترة ولاية دونالد ترامب المقبلة. وسيكون دوج بورجوم مسئولاً عن الأراضي الفيدرالية ومجلس الطاقة الوطني.

وكان الاجتماع، الذي عقد في مارالاجو، مقر إقامة دونالد ترامب في فلوريدا، "إيجابيا ومثمرا"، وفقا لجان سيباستيان كومو، المتحدث باسم دومينيك لوبلان. وحتى قبل توليه منصبه في العشرين من يناير ، هدد الرئيس الأمريكي المستقبلي دونالد ترامب بفرض ضريبة على المنتجات الكندية والمكسيكية بنسبة 25%، وهو القرار الذي يرجع في نظره إلى الأزمات المرتبطة بتهريب المواد الأفيونية - وخاصة الفنتانيل - والهجرة.

ووعد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو باتخاذ إجراءات انتقامية إذا دخلت هذه الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، دون تقديم تفاصيل.

وأعلن جان سيباستيان كومو في بيان صحفي أن دومينيك لوبلان وميلاني جولي "كررا الالتزام المشترك بتعزيز أمن الحدود ومكافحة أضرار الفنتانيل من أجل إنقاذ حياة الكنديين والأمريكيين". كما "عرضا خطة مفصلة" لتأمين الحدود الكندية بتكلفة مليار دولار كندي (أكثر من 660 مليون يورو)، مصممة ردا على تهديد الرئيس الأمريكي المنتخب. وجاء في البيان أن هوارد لوتنيك ودوج بورجوم "وافقا على نقل هذه المعلومات إلى الرئيس ترامب".