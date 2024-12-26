ترامب يستهدف كندا وقناة بنما ويبعث رسالة لشعب جرينلاند فى منشورات الكريسماس

كتبت نهال أبو السعود

استهدف الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب كندا وجرينلاند وقناة بنما، والتي اقترحت أن الولايات المتحدة يمكن أن تسيطر على هذه المناطق الثلاث، في سلسلة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي في يوم عيد الميلاد.

في بداية المنشورات الطويلة، كتب ترامب على منصته تروث سوشيال: " عيد ميلاد سعيد للجميع، بما في ذلك الجنود الرائعين من الصين، الذين يعملون بحب، ولكن بشكل غير قانوني، في قناة بنما"، كما أشار إلى الأرواح الأمريكية التي فقدت أثناء بناء القناة منذ أكثر من 100 عام، وأضاف أن الولايات المتحدة تضع مليارات الدولارات في أموال الإصلاح.

ثم سخر ترامب من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الذي أشار إليه باسم "الحاكم"، واقترح مرة أخرى أن الولايات المتحدة يمكن أن تضم كندا كولاية رقم 51، وكتب: "إذا أصبحت كندا الولاية رقم 51، فإن ضرائبها ستنخفض بنسبة تزيد عن 60%، وسوف تتضاعف أعمالها على الفور، وسوف تحظى بالحماية العسكرية مثل أي دولة أخرى في العالم".

واستمر ترامب في منشوره مخاطبًا "شعب جرينلاند" وقال: " شعب جرينلاند الذي تحتاجه الولايات المتحدة لأغراض الأمن القومي، والذي يريد أن تكون الولايات المتحدة هناك، وسوف نفعل ذلك!"، وقال في منشور آخر إنه شجع نجم الهوكي المحترف السابق واين جريتزكي على الترشح لمنصب رئيس وزراء كندا لكن جريتزكي "لم يكن مهتمًا".

وفقا لشبكة إن بي سي، ساعدت الولايات المتحدة في بناء قناة الشحن الحاسمة في أوائل القرن العشرين وسيطرت عليها حتى عام 1977، عندما دخلت في اتفاق لتسليم السيطرة في النهاية إلى بنما. تقاسمت الدولتان تشغيل القناة حتى عام 1999، عندما تولت بنما السيطرة الكاملة عليها بموجب الاتفاق، واقترح ترامب مؤخرًا أن إدارته يمكن أن تحصل على السيطرة على قناة بنما، منتقدًا الرسوم التي فرضتها بنما لاستخدامها.

أثار ترامب فكرة شراء جرينلاند - وهى جزء من الدنمارك - خلال فترة ولايته الأولى، لكنه أبدى اهتمامًا جديدًا بالموضوع هذا الأسبوع في بيانه الذي أعلن فيه عن نيته ترشيح كين هاوري ليكون سفيرًا لدى الدنمارك.

على الجانب الآخر، رفض رئيس وزراء جرينلاند، موتي إيجيدى، تعليقات ترامب حول بلاده هذا الأسبوع.