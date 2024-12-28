" نسيج من ذهب".. مصانع الغزل والنسيج "ملحمة عظيمة" لدعم الاقتصاد الوطني

كتبت هند مختار

جولة تفقدية هامة قام بها الدكتور مصطفى مدبولي ، اليوم السبت ، لشركة مصر للغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وهي إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.



تفقد خلالها أعمال تأهيل ورفع كفاءة عدد من المصانع بجانب تفقد عدد من المصانع الجديدة، لصناعة الغزل والنسيج التى تعد واحدة من الصناعات كثيفة العمالة التى تقود قاطرة التنمية .

تأهيل ورفع كفاءة المصانع فى الغزل والنسيج يأتي فى إطار جهود الدولة لإحياء أصولها الكبيرة، والتي ترى أن هناك جدوى حقيقية من إعادة إحيائها وتطويرها.

تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يتم على ثلاث مراحل، حيث تشمل المرحلة الاولي والتى انتهت بالفعل وبدأت عمليات التشغيل: مصنع غزل 4، ومصنع غزل1، ومصنع تحضير النسيج 1، ومحطة توليد الكهرباء، مضيفاً: بينما تشمل المرحلة الثانية والتى تتضمن عددا من المصانع بالمحلة الكبري وعددا اخر بالمدن الأخري: كفر الدوار، ودمياط، والمنصورة، والمنيا، وحلوان، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الثانية بحلول منتصف عام 2025



أما المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج فسيتم الانتهاء منها بنهاية عام 2025، وبداية عام2026 على الأكثر.



وتتعدي التكلفة الاجمالية لتنفيذ مراحل التطوير الثلاث الـ 56 مليار جنيه، منها 22 مليار جنيه تتعلق بتكلفة المنشآت، هذا بالإضافة إلى 640 مليون يورو هى تكلفة الماكينات والمعدات.



وزير قطاع الأعمال العام ، أشار فى عرض أمام رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة من قبل الوزارة في إطار المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج وإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، موضحًا أن المشروع يستهدف مضاعفة الطاقات الإنتاجية في الغزول بما يعادل 5 أضعاف الطاقات الحالية لتصل إلى 130 ألف طن سنويًا، ومضاعفة طاقات النسيج ٨ أضعاف لتصل إلى 198 مليون متر سنويًا، وتعظيم إنتاج الوبريات من 1.2 ألف طن إلى 115 ألف طن سنويًا، وفي الملابس حوالي 5 أضعاف الطاقة الحالية لتصل إلى 40 مليون قطعة، إلى جانب إعادة تأهيل المصانع القائمة ورفع كفاءتها، مما يسهم في استعادة الريادة المصرية عالميًا في صناعة الغزل والنسيج وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.



ولفت الوزير إلى أن مشروع التطوير بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، يشمل إنشاء 5 مصانع جديدة وتطوير 3 مصانع أخرى، حيث يستحوذ على نحو 45% من استثمارات المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، مؤكداً في هذا الصدد على المتابعة المستمرة لموقف مشروع التطوير بمختلف محاوره، ومنها الأعمال الإنشائية وتوريد الماكينات الحديثة من كبرى الشركات العالمية، وكذلك برامج تدريب العاملين للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة.