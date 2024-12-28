مواطنو كازاخستان يتبرعون بـ 800 لتر دم لضحايا تحطم الطائرة الأذرية

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تبرع مواطنو كازاخستان بـ 800 لتر دم لضحايا حادث تحطم طائرة بالقرب من أكتاو خلال اليومين الماضيين.

تجدر الإشارة إلى أن طائرة ركاب من طراز إمبراير 190 تابعة لشركة طيران أذربيجانية، كانت في رحلة بين باكو وجروزني، تحطمت على بعد 3 كيلومترات من مطار أكتاو في 25 ديسمبر وكان على متنها 67 شخصًا (62 راكبًا و5 أفراد طاقم).

وقالت وزارة الصحة الكازاخية، في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء "ترند" الأذرية، اليوم/السبت/:" لتقديم الإسعافات الأولية للضحايا في غضون 10 دقائق بعد تحطم الطائرة، كانت 22 فرقة إسعاف من منطقة مانجيستاو و6 فرق من مركز طب الكوارث في الموقع بالفعل وبفضل الاستشفاء في المستشفيات في مدينة أكتاو في الوقت المناسب، والتصنيف الطبي المؤهل، وتقديم المساعدة العلاجية والتشخيصية الكاملة في الساعات الأولى الحاسمة، تمكنا من إنقاذ حياة 29 شخصًا.

وأشاد باستجابة المواطنين من مناطق مختلفة على الفور للكارثة، موضحة أنه على مدار يومين في مراكز التبرع بالدم في جميع أنحاء البلاد، تبرع أكثر من 1500 شخص بـ 800 لتر من الدم.

وبعد تحطم الطائرة، تم إدخال 27 شخصًا إلى المستشفى منهم، 15 شخصًا من جمهورية أذربيجان، و8 من الاتحاد الروسي، و3 من جمهورية قيرغيزستان ولم يتم تحديد هوية شخص واحد بعد وتوفي كلا الطيارين وأفراد الطاقم وفي 26 ديسمبر، تم نقل 14 ضحية وجثث أربعة أشخاص إلى أذربيجان.