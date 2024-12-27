أذربيجان توقف رحلاتها الجوية إلى 7 مدن روسية ابتداء من اليوم

كتب محمد شعلان

أعلنت الخطوط الجوية في أذربيجان توقف رحلاتها إلى 7 مدن روسية ابتداء من اليوم، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر حكومية أذرية، في تصريح خاص لـ"يورونيوز"، أن صاروخًا أرض-جو روسيًا تسبب في تحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية أثناء رحلتها رقم 8432 أمس الأربعاء.

الصاروخ، الذي أُطلق خلال نشاط جوي لطائرة بدون طيار فوق غروزني، انفجر بالقرب من الطائرة، بحسب المصادر، مما أدى إلى مقتل 38 راكبًا وإصابة آخرين من ضمنهم أفراد الطاقم.

ووفقًا للمصادر، لم يُسمح للطائرة المتضررة بالهبوط في أي مطار روسي، رغم طلب الطيارين الهبوط الاضطراري. وبدلًا من ذلك، أُمرت الطائرة بالتحليق عبر بحر قزوين إلى أكتاو في كازاخستان. البيانات تشير أيضًا إلى تعرّض أنظمة الملاحة الخاصة بالطائرة للتشويش أثناء رحلتها فوق البحر.