قائمة جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بجميع محافظات مصر

فريق المحافظات

انتهت حتى الآن عدد من المحافظات من وضع جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول فى صفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية والشهادة الإعدادية، حيث يبحث الملايين من أولياء الأمور والطلبة عن كافة تفاصيل وأيام الامتحانات لذويهم، فيما تتجهز وتستعد المديريات التعليمية بالمحافظات والإدارات التعليمية المختلفة لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول.

وكشفت جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول عن مراعاة عدم عقد امتحانات أيام 6-7-8-19 يناير المقبل بسبب أعياد الإخوة المسيحيين، كما تم مراعاة المواعيد المحددة لعقد الاختبارات، بحيث تبدأ بالمواد غير المضافة للمجموع 11 يناير المقبل وتستمر حتى 23 حسب جدول كل صف دراسى، حيث طالبت الإدارات التعليمية والمديريات الطلاب بمتابعة الجداول فى المدارس للتعرف على ترتيب المواد وموعد أداء امتحان كل مادة دراسية.

واعتمدت عدد من المديريات التعليمية فى المحافظات جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى الترم الأول 2025 ، كما اعتمدت أيضا جداول امتحانات الشهادة الابتدائية وصفوف النقل، وجدول امتحانات الصف الأول الثانوى العام ، وجدول امتحانات الصف الثانى الثانوى العام.

وفيما يلى جداول امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية فى إدارات محافظتى القاهرة والجيزة:-

ننشر جدول امتحانات نصف العام لجميع الصفوف بمحافظة القاهرة اضغط هنا

18 يناير.. تعليم الجيزة تعلن جدول امتحانات الترم الأول لطلاب الشهادة الإعدادية اضغط هنا

جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول بمدارس إدارة 6 أكتوبر التعليمية اضغط هنا

جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب مدارس إدارة العياط التعليمية اضغط هنا

جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب مدارس إدارة الهرم التعليمية اضغط هنا

وفيما يلى جداول امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية فى الوجه البحرى ومدن القناة:-

موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول 2024 -2025 بمدراس البحيرة.. تفاصيل اضغط هنا

اعتماد جدول امتحانات المرحلة الابتدائية للفصل الدراسى الأول فى الغربية اضغط هنا

ننشر جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول فى مدارس دمياط اضغط هنا

محافظ الشرقية يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول اضغط هنا

محافظ الدقهلية يعتمد جداول امتحانات مراحل النقل التعليم الأساسى والإعدادية اضغط هنا

جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لعام 2024-2025 بالإسماعيلية اضغط هنا

بسبب عيد الميلاد.. تعليم القليوبية تعدل جدول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع اضغط هنا

ننشر جداول امتحان نصف العام بالإسكندرية لجميع المراحل التعليمية بالإسكندرية اضغط هنا

جدول امتحانات النقل والشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول 2024-2025 بالفيوم اضغط هنا

جداول امتحانات المرحلة الابتدائية في محافظة بورسعيد اضغط هنا

محافظ المنوفية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول "دور يناير" 2025 اضغط هنا

وفيما يلى جداول امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية فى المحافظات الحدودية المختلفة:-

جداول امتحانات النقل والشهادات المحلية بشمال سيناء للفصل الدراسى الأول 2024/2025 اضغط هنا

محافظ مطروح يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع المراحل التعليمية اضغط هنا

محافظ الوادى الجديد يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول اضغط هنا

تعليم جنوب سيناء تعلن جدول امتحانات ابتدائى وإعدادى للفصل الدراسى الأول اضغط هنا

وفيما يلى جداول امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية فى محافظات جنوب الصعيد:

جداول امتحانات نصف العام للمراحل التعليمية فى مدارس الأقصر اضغط هنا

تعليم قنا تعلن جداول امتحانات النقل والشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول اضغط هنا

تعرف على موعد جدول امتحانات الصفين الأول والثانى الإعدادى فى سوهاج اضغط هنا

محافظ بنى سويف يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول لسنوات النقل والشهادات اضغط هنا

تعمل المديريات التعليمية والمدارس عل توفير كافة المستلزمات الخاصة بعقد امتحانات نصف العام الدراسى، كما تعقد المديريات اجتماعات مكثفة مع الإدارات التعليمية لبحث أخر التجهيزات الخاصة بالامتحانات سواء ما يتعلق بتجهيز اللجان الامتحانية وإعلان أرقام جلوس الطلاب وطباعة الأسئلة بشكل وأضح دون أخطاء لغوية أو فنية، كما أوضحت المديريات التعليمية أن المدارس جاهزة لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول.