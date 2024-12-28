اليوم السابع
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جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول بمدارس إدارة 6 أكتوبر التعليمية

السبت، 28 ديسمبر 2024 04:55 م
جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول بمدارس إدارة 6 أكتوبر التعليمية طلاب - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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كشفت الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية.

وجاءت جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس إدارة مدينة السادس من أكتوبر التعليمية على النحو التالي:

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واعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مواعيد عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 للشهادات المحلية وصفوف النقل بجميع أنواعه.

ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بسرعة التنسيق لرفع درجة الاستعداد بالمدارس لإستقبال الإمتحانات والتأكد من جاهزية كافة اللجان المقرر عقد الإمتحانات بها والمراجعة الدورية لإستعدادات الإدارات والمدارس بنطاق المحافظة.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمنع أية تعديات أو إشغالات بمحيط المدارس ورفع أية مخلفات أولاً بأول ومنع أية مظاهر للعشوائية والضوضاء لتوفير المناخ الملائم للطلاب، مع اتخاذ مايلزم من إجراءات لتوفير السيولة المرورية بمحيط اللجان بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بالجيزة.

 

 

 

 


 







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جداول امتحانات الجيزة

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جدول امتحانات الجيزة

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