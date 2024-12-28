جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول فى 5 محافظات بالصعيد

المحافظات – أحمد مرعى – محمود مقبول – ماهر بهنساوى - هانى فتحى – صابر سعيد

ينشر اليوم السابع جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول فى صفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية والشهادة الإعدادية، حيث يبحث عنه كثير من أولياء الأمور والطلاب، فى الوقت الذى تستعد فيه المديريات التعليمية والإدارات لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول.

وكشفت جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول عن مراعاة عدم عقد امتحانات أيام 6-7-8-19 يناير المقبل بسبب أعياد الإخوة المسيحيين، كما تم مراعاة المواعيد المحددة لعقد الاختبارات، بحيث تبدأ بالمواد غير المضافة للمجموع 11 يناير المقبل وتستمر حتى 23 حسب جدول كل صف دراسى، حيث طالبت الإدارات التعليمية والمديريات الطلاب بمتابعة الجداول فى المدارس للتعرف على ترتيب المواد وموعد أداء امتحان كل مادة دراسية.

واعتمدت عدد من المديريات التعليمية فى المحافظات جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى الترم الأول 2025 ، كما اعتمدت أيضا جداول امتحانات الشهادة الابتدائية وصفوف النقل، وجدول امتحانات الصف الأول الثانوى العام ، وجدول امتحانات الصف الثانى الثانوى العام.

وفيما يلى جداول امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية فى 5 محافظات:

جداول امتحانات نصف العام للمراحل التعليمية فى مدارس الأقصر اضغط هنا

تعليم قنا تعلن جداول امتحانات النقل والشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول اضغط هنا

تعرف على موعد جدول امتحانات الصفين الأول والثانى الإعدادى فى سوهاج اضغط هنا

محافظ بنى سويف يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول لسنوات النقل والشهادات اضغط هنا

محافظ الوادى الجديد يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول اضغط هنا

وتعمل المديريات التعليمية والمدارس عل توفير كافة المستلزمات الخاصة بعقد امتحانات نصف العام الدراسى، كما تعقد المديريات اجتماعات مكثفة مع الإدارات التعليمية لبحث أخر التجهيزات الخاصة بالامتحانات سواء ما يتعلق بتجهيز اللجان الامتحانية وإعلان أرقام جلوس الطلاب وطباعة الأسئلة بشكل وأضح دون أخطاء لغوية أو فنية، كما أوضحت المديريات التعليمية أن المدارس جاهزة لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول.