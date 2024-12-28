ضبط 10 أطنان و700 لتر زيت طعام مجهول المصدر خلال حملة تموينية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 10 أطنان و700 لتر زيت طعام مجهول المصدر خلال حملات تفتيشية بنطاق مركز ومدينة بلبيس.

شُكلت حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية برفقة عاطف مرقص كبير مفتشي المديرية ومحمد قورة وحاتم راضي المفتشان بالمديرية وبرفقة حملة قطاع وسط الشرقية أبوطالب صلاح الدين ومجدي فرج للمرور على الأنشطة والأسواق بدائرة مركز ومدينة بلبيس لفحص شكاوي المواطنين، حيث أسفرت الحملة عن ضبط مخزن لتعبئة زيت الطعام بناحية إحدى قرى مركز بلبيس.

وتم التحفظ عدد 500 كرتونة زيت طعام بكل كرتونه 12 زجاجة زنة واحد لتر بإجمالي كمية قدرها 6 أطنان زيت طعام معبأ، وعدد 500 كرتونة زيت طعام بكل كرتونة 12 زحاجة زيت زنة 700م بإجمالي كمية قدرها 4 أطنان و200 لتر زيت طعام معبأ، وعلى عدد 500 لتر زيت طعام سايب بالخزانات غير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدره ومجهولة المصدر، وعليه يكون إجمالي الكمية المضبوطة 10 أطنان و700 لتر زيت طعام مجهول المصدر وغير مصحوب بالمستندات الدالة على مصدره، وتحرر المحضر رقم 24354 لسنة 2024 وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.