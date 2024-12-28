رئيس مركز ساحل سليم بأسيوط يتفقد المركز التكنولوجى لمتابعة إجراءات التصالح

أسيوط - هيثم البدرى

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على استمرار العمل بملفات التصالح في مخالفات البناء بكافة المراكز والاحياء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية.

ولفت محافظ أسيوط ،إلى أهمية حث المواطنين على التقدم للتصالح في بعض مخالفات البناء واستكمال المستندات المطلوبة لصدور قرار بقبول التصالح تمهيداً لاستلام نموذج 8 نهائي تصالح مشيراً إلى متابعته للمراكز التكنولوجية للتأكد من انتظام سير العمل بهذه المنظومة وآخر المستجدات وأعداد الملفات لتذليل العقبات أولاً بأول وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي عن طريق جولاته الميدانية واجتماعاته الدورية والتقارير اليومية من كل مركز.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم بقيادة عبد اللطيف فضالة رئيس المركز، يتفقد المركز التكنولوجي ولجنة الأمانة الفنية للاطمئنان على تيسير الإجراءات للطلبات المقدمة للتصالح في بعض مخالفات البناء والتاكد من مدى تقديم الخدمات للمواطنين المتقدمين لتقنين أوضاعهم ومتابعة معدلات الإنجاز التي تم تنفيذها واستكمال الملفات المتبقية التي تقدم بها المواطنين والعمل على تذليل أي عقبات أمام هذه الملفات بأسرع وقت ممكن بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن تفعيلاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.