المديريات التعليمية تستعد لامتحانات الترم الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

كتب ـ محمود طه حسين

استعدت المديريات والإدارات التعليمية لامتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، التي تنطلق بداية يناير المقبل بالمواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع و11 من نفس الشهر للمواد الدراسية الأساسية، حيث انتهت المديريات من وضع الأسئلة وطباعتها إضافة إلى تشكيل الكنترولات وإعداد قوائم اللجان الامتحانية، كما أعدت المديريات قوائم الطلاب وأرقام الجلوس، إضافة إلى إعلان أرقام الجلوس.

ينشر اليوم السابع جداول امتحانات صفوف النقل والتعليم الفنى، بمحافظة القاهرة لـ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2024، وذلك بعد اعتمادها من الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، حيث تجرى الامتحانات خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025 إلى يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025 .

موعد امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع لصفوف النقل : من يوم الخميس 2025/1/2، حتى يوم الخميس 2025/1/9 .

امتحانات الصف الثالث الابتدائى وما يعادله فى الفترة من يوم السبت الموافق 2025/1/11 حتى يوم الأربعاء الموافق 2025/1/15

امتحانات صفوف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي وما يعادله في الفترة من السبت الموافق 2025/1/11 حتى الخميس 2025/1/16.

امتحانات النقل الإعدادى العام والرياضى وما يعادله فى الفترة من السبت 2025/1/11 حتى الخميس 2025/1/16

امتحانات النقل الإعدادى المهنى فى الفترة من يوم السبت الموافق 2025/1/11، حتى يوم الخميس الموافق 2025/1/16.

امتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من يوم السبت الموافق 2025/1/18 حتى يوم الخميس الموافق 2025/1/23 .

امتحانات الأول والثاني الثانوي وما يعادله من يوم السبت الموافق 2025/1/11 حتى يوم الخميس الموافق 2025/1/16

امتحانات النقل للتعليم الفنى من يوم السبت الموافق 2025/1/11 حتى يوم الخميس الموافق 2025/1/23



