تدريبات لأمناء المتاحف فى كفر الشيخ حول كيفية التعامل مع ذوى الهمم.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظم متحف كفر الشيخ، عددا من الفعاليات عن كيفية تعامل أمناء المتاحف مع ذوي الهمم، سواء كفيفي البصر، أو الصم، منها محاضرة لأمناء المتاحف، بعنوان "مالنا وما علينا تجاه زيارة أبنائنا من ذوي الهمم"، في إطار جهود الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة في تأهيل أمناء المتاحف، وتعزيز الفرص لتكوين كوادر جديدة، بتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أسامه فريد، مدير المتحف.

ألقت المحاضرة الدكتورة هبه عبد العزيز، المشرف على الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع المتاحف، تناولت خلالها عن تعريف أنواع الإعاقات، وكيفية التعامل معهم بداية من الاستقبال وحتى انتهاء الزيارة، والفرق بين مصطلح ذوي الهمم، وذوي القدرات الخاصة، وذوي الإعاقة، وذوي الاحتياجات الخاصة من حيث الدقة، والاستخدام.

كما جرى تدريب عملي تطبيقي في قاعة العرض المتحفي، وتم استعراض كيفية التعامل مع الزوار من مختلف الفئات والطرق المناسبة لشرح محتويات المتحف، بمشاركة الأمناء، إضافة لمحاضرة بعنوان" آليات التعامل مع زيارات ذوي الاحتياجات" ألقتها رشا المصري، وكيل الشئون الآثرية، والمسئول عن الملف الإعلامي بالإدارة، وتطرقت خلال المحاضرة إلى موضوعات تتعلق بأهداف التنمية المستدامة لذوي الاحتياجات الخاصة، ودور مؤسسات المجتمع المدني. كما تناولت الشروط اللازمة لدخول الجمعيات الأهلية إلى المتاحف، وناقشت كيفية تعزيز الدور التربوي للمُربي المتحفي من خلال توثيق الزيارة باستخدام الصور.



تدريب لأمناء المتاحف



تدريبب أمناء متحف كفر الشيخ عن كيفية التعامل مع ذوي الهمم



جانب من التدريبات بمتحف كفر الشيخ