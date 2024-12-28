"المصل واللقاح" يكشف أخطر مضاعفات الإصابة بالفيروس المخلوى.. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشف الدكتور مصطفى محمدى خبير التطعيمات بالمصل واللقاح عن أعراض الإصابة بفيروس المخلوى التنفسي الشديدة، وتابع: قد تؤدى العدوى الشديدة إلى ظهور أعراض مثل:

- صعوبة فى التنفس.

- توقف أثناء التنفس أو تنفس قصير وسطحى وسريع.

- تنفس بصوت صاخب .

وحول أسباب الإصابة بفيروس المخلوى التنفسى قال الفيروس المخلوى التنفسى هو فيروس وليس عدوى بكتيرية، والفيروس المسئول عن ذلك هو فيروس الجهاز التنفسى المخلوي، وتنتقل العدوى بفيروس الجهاز التنفسى المخلوى من خلال الاتصال الوثيق بشخص مصاب بالعدوى أو من خلال لمس جسم ملوث ثم لمس عينيك أو أنفك أو فمك. وفى كلتا الحالتين، فإن اللعاب والمخاط والمخاط هى المركبات التى تنقل الفيروس من شخص إلى آخر.

وتابع : يمكن أن يعيش الفيروس المخلوى التنفسى على الأسطح الصلبة مثل الطاولات لعدة ساعات، وفى الوقت نفسه، إذا لمست هذا السطح، فقد تلتقط الفيروس من يديك ويؤدى غسل اليد إلى إزالة الفيروس وإنهاء رحلته هناك، ولكن إذا لمست وجهك أولاً، فقد يدخل الفيروس إلى جسمك ويسبب لك المرض.

واستكمل: فيروس المخلوى التنفسى معد للغاية، ويمكن بسهولة نشر الفيروس أثناء ظهور الأعراض، والتى تستمر عادةً لمدة تتراوح من ثلاثة إلى ثمانية أيام، ينتشر فيروس المخلوى التنفسى من خلال الرذاذ التنفسى الذى يخرج من جسمك عند السعال أو العطس.

تشمل مضاعفات فيروس المخلوى التنفسى ما يلي:

التهاب القصبة الهوائية.

التهاب رئوى .

التهاب الشعب الهوائية الحاد .

تفاقم الحالات الموجودة مثل الربو أو قصور القلب الاحتقانى أو مرض الانسداد الرئوى المزمن ( COPD ).

فشل تنفسى .

نقص الأكسجين أو انخفاض مستويات الأكسجين.

الجفاف.

التهابات الأذن.