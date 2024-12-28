المركزي للمبيدات يشارك في ورشة العمل الإقليمية للمبيدات منتهية الصلاحية بالمغرب

كتبت أسماء نصار

شاركت الدكتورة هالة أبو يوسف مدير المعمل المركزي للمبيدات التابع لمركز البحوث الزراعية، بـ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في ورشة العمل الإقليمية التي نظمتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، بالمملكة المغربية، حول الإدارة البيئية السليمة للمبيدات المنتهية الصلاحية في الدول العربية.

وقالت مدير المعمل، أن ذلك يأتي في إطار تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات العلمية، وتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، بالاطلاع على التجارب الدولية وتبادل البحوث والمعرفة مع الدول المختلفة.

وأشارت ابويوسف أن ورشة العمل ركزت على دراسة الوضع الحالي لهذه المبيدات في الدول المشاركة وتأثيراتها على البيئة، إضافة إلى طرح حلول عملية للتخلص الآمن منها بطرق صديقة للبيئة.

واستعرضت مدير المعمل التجربة المصرية في التعامل مع المبيدات المنتهية الصلاحية، والإطار التشريعي والتنظيمي لإدارة المبيدات في مصر، فضلا عن منهجيات التخلص الآمن من المبيدات بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية، كذلك المبادرات التي أطلقها المعمل المركزي للمبيدات لتوعية المزارعين بأهمية الإدارة السليمة للمبيدات.

وعقدت ابويوسف على هامش الورشة عدة لقاءات مع ممثلي الدول المشاركة، بهدف تبادل الأفكار حول أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال، وتعزيز الشراكات المستقبلية التي تدعم تحسين الإدارة البيئية للمبيدات في المنطقة، كما شاركت في صياغة التوصيات النهائية للورشة، والتي تضمنت وضع خطط إقليمية للتخلص من المخزون المتراكم من المبيدات المنتهية الصلاحية، وتعزيز التعاون بين الدول العربية لتطوير تقنيات متقدمة وآمنة في هذا المجال.

وأكدت مدير المعمل على أهمية الورشة كمنصة لتبادل المعرفة والخبرات، وأوصت بضرورة الاستفادة من مخرجاتها لتعزيز السياسات الوطنية المتعلقة بإدارة المبيدات بما يضمن حماية البيئة وصحة الإنسان.