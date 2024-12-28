وزارة الزراعة:‫ مصر تمتلك أكثر من 100 محطة تقاوى

كتبت أسماء نصار

توجه الدكتور أمجد ريحان رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى وعدد من المهندسين من مختلف المحافظات لإحدى محطات إعداد التقاوى بالمنوفية للتدريب على طرق سحب العينات، تمهيدا لاجراءات التفتيش الدولى في فبراير القادم لاعتماد مصر للمرة التاسعة على التوالي وطبقاً لتعديل المنظمة الدولية لفحص البذور ISTA لعام 2024.

وقال الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة أن ذلك بهدف استمرار الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي فى اصدار الشهادات الدولية للوطات التقاوى المصدرة للخارج.

أضاف عصام أن مصر تمتلك اكثر من 100 محطة تقاوى (حكومة وقطاع خاص) منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية مشيرًا الى أن التقاوى المصرية تتمتع بسمعة طيبة وتلقى رواجا كبيرا في كثير من دول العالم وعليها طلبا متزايدا

وخلال الزيارة قدم "ريحان" شرح تفصيلي ووافي عن طرق السحب المعتمدة للوطات التقاوى والتى تساهم دائماً في رفع كفاءة اداء الساحبين بالادارة المركزية للمحافظة علي نجاح العمل في مجال التقاوى والحفاظ على جودة التقاوى المصرية .

كما تناولت الفعاليات العديد من المناقشات والإجابة على الاسئلة الخاصة التى تتعلق بسحب العينات وإجراء عرض عملى مفصل لعملية السحب وتوضيح إجراءات العمل القياسية.

