الحجر الزراعى: نتابع المستجدات فى قطاع المبيدات عند تكويد المزارع

كتبت أسماء نصار

نظم الحجر الزراعي المصري بالتعاون مع المعمل المركزي للمبيدات ورشة عمل حول الصادرات والاستخدام الآمن للمبيدات الزراعية فى إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لبناء القدرات وتعزيز الوعي بالمستجدات الدولية لضمان الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية ودعم دخولها إلى الأسواق العالمية.

أوضحت الدكتورة هالة أبو يوسف مدير المعمل المركزي للمبيدات، الدور الرئيسي للحجر الزراعي في تسهيل حركة الصادرات الزراعية، خاصة في فتح الأسواق وتكويد المزارع.

أضافت أن الورشة تأتي استجابةً للحاجة إلى بناء القدرات ورفع كفاءة مفتشي الحجر الزراعي لذلك تم التنسيق مع الحجر الزراعى لعقد هذه الورشة قبل بدء موسم التصدير لبعض المحاصيل مثل الفراولة والموالح.

من جانبه، شدد الدكتور محمد المنسي رئيس الحجر الزراعى على أهمية التعاون مع المعمل المركزى للمبيدات، مؤكداً أن مفتشي الحجر الزراعي يبذلون جهدًا كبيرًا لمواكبة المستجدات في قطاع المبيدات وتطبيقاتها المختلفة، وذلك لضمان أخذها بعين الاعتبار عند تكويد المزارع وأخذ العينات وإعداد مستندات الشحنات المصدرة.

وتناولت الورشة عدة موضوعات، من بينها آخر التحديثات المتعلقة بالمبيدات والطرق المثلى لاستخدامها وتخزينها وتداولها ضمن ممارسات الزراعة الجيدة GAP، إضافةً إلى دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالاتICT في مجال متبقيات المبيدات.