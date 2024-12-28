الكرملين: نتعاون مع هيئات أذرية وكازاخية لمعرفة ملابسات تحطم طائرة أذربيجان

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أعلن الرئيسان الروسى فلاديمير بوتين والأذربيجانى إلهام علييف فى محادثة هاتفية اليوم /السبت/ أن موظفى لجنة التحقيق الروسية ومكتب المدعى العام الروسى سيعملون مع نظرائهم الأذريين للتحقيق فى حادث تحطم الطائرة الأذرية بالقرب من أكتاو فى كازاخستان.



وذكر المكتب الصحفى للرئاسة الروسية (الكرملين)، أن لجنة التحقيق الروسية فتحت تحقيقا جنائيا بموجب المادة 263 من القانون الجنائى (انتهاك قواعد السلامة المرورية وتشغيل أنظمة النقل الجوي)، وتجرى الآن التحقيقات الأولية، حيث تستجوب السلطات متخصصين مدنيين وعسكريين"، وفقا لوكالة أنباء /تاس/ الروسية.



وأشار الكرملين إلى أن "مسؤولين اثنين من مكتب المدعى العام فى أذربيجان متواجدان حاليا فى جروزني، ويعملان مع ممثلى مكتب المدعى العام ولجنة التحقيق فى الاتحاد الروسي".



ويجرى التعاون على مستوى الوكالات ذات الصلة من روسيا وأذربيجان وكازاخستان.